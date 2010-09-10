Сообщение VTukalov » 20 июл 2017, 23:32

Как происходит процесс регистрации ООО, если учредитель 1 человек?

Меня больше интересует вариант, если регистрировать не самостоятельно, а через фирмы предлагающие подобные услуги.

В чем плюсы и минусы именно такого способа, какие могут быть подводные камни?

Прошу рассказать, если тут кто-то регистрировал, как проходил процесс. Что по времени и по деньгам?