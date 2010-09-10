Процесс регистрации ООО?

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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Процесс регистрации ООО?

Сообщение VTukalov » 20 июл 2017, 23:32

Как происходит процесс регистрации ООО, если учредитель 1 человек?
Меня больше интересует вариант, если регистрировать не самостоятельно, а через фирмы предлагающие подобные услуги.
В чем плюсы и минусы именно такого способа, какие могут быть подводные камни?
Прошу рассказать, если тут кто-то регистрировал, как проходил процесс. Что по времени и по деньгам?
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Ereman
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 00:37

Re: Процесс регистрации ООО?

Сообщение Ereman » 25 июл 2017, 00:54

В принципе ничего сложного нет, даже если регистрировать ООО самостоятельно. Но если будете регистрировать через фирму, никуда бегать не придется, за вас это все сделают: соберут документы, отправят в необходимые органы, вы уже получите все готовое. По крайней мере в моем случае это именно так и было, когда регистрировал через http://4legal.ru/, это оказалось удобным вариантом. Даже с открытием расчетного счета помогают, ехать в банк не пришлось. Прям ко мне приехал сотрудник банка, все оформили.
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Процесс регистрации ООО?

Сообщение VTukalov » Сегодня, 10:22

Ereman писал(а):Даже с открытием расчетного счета помогают, ехать в банк не пришлось. Прям ко мне приехал сотрудник банка, все оформили.

А в каких банках открывают счет?
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Ereman
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 00:37

Re: Процесс регистрации ООО?

Сообщение Ereman » Сегодня, 10:45

Ну с их помощью можно открыть расчетный счет в любом банке из ТОП 10. Причем могут дать тестовую возможность использования расчетного счета.
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