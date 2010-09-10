Процесс регистрации ООО?
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Процесс регистрации ООО?
Как происходит процесс регистрации ООО, если учредитель 1 человек?
Меня больше интересует вариант, если регистрировать не самостоятельно, а через фирмы предлагающие подобные услуги.
В чем плюсы и минусы именно такого способа, какие могут быть подводные камни?
Прошу рассказать, если тут кто-то регистрировал, как проходил процесс. Что по времени и по деньгам?
Меня больше интересует вариант, если регистрировать не самостоятельно, а через фирмы предлагающие подобные услуги.
В чем плюсы и минусы именно такого способа, какие могут быть подводные камни?
Прошу рассказать, если тут кто-то регистрировал, как проходил процесс. Что по времени и по деньгам?
Re: Процесс регистрации ООО?
Ereman писал(а):Даже с открытием расчетного счета помогают, ехать в банк не пришлось. Прям ко мне приехал сотрудник банка, все оформили.
А в каких банках открывают счет?
Re: Процесс регистрации ООО?
Если Вам нужно зарегистрировать ООО, нужно собрать пакет документов .
Несмотря на то, что требующиеся типовые документы для регистрации ООО перечислены в законе, и в Административном регламенте, на практике возникают вопросы по поводу их содержания и оформления. Недостаточно полная информация может послужить причиной отказа в их принятии со стороны налоговой инспекции.
Почитайте, вот тут есть все по этому вопросу https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/registraciya/ooo/dokumenty-dlya-registratsii-ooo.html .
Несмотря на то, что требующиеся типовые документы для регистрации ООО перечислены в законе, и в Административном регламенте, на практике возникают вопросы по поводу их содержания и оформления. Недостаточно полная информация может послужить причиной отказа в их принятии со стороны налоговой инспекции.
Почитайте, вот тут есть все по этому вопросу https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/registraciya/ooo/dokumenty-dlya-registratsii-ooo.html .
3 сообщения • Страница 1 из 1
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