Процесс регистрации ООО?

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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Процесс регистрации ООО?

Сообщение VTukalov » 20 июл 2017, 23:32

Как происходит процесс регистрации ООО, если учредитель 1 человек?
Меня больше интересует вариант, если регистрировать не самостоятельно, а через фирмы предлагающие подобные услуги.
В чем плюсы и минусы именно такого способа, какие могут быть подводные камни?
Прошу рассказать, если тут кто-то регистрировал, как проходил процесс. Что по времени и по деньгам?
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Процесс регистрации ООО?

Сообщение VTukalov » 29 июл 2017, 10:22

Ereman писал(а):Даже с открытием расчетного счета помогают, ехать в банк не пришлось. Прям ко мне приехал сотрудник банка, все оформили.

А в каких банках открывают счет?
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AndresS
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 май 2017, 11:58

Re: Процесс регистрации ООО?

Сообщение AndresS » 14 янв 2019, 17:19

Если Вам нужно зарегистрировать ООО, нужно собрать пакет документов .
Несмотря на то, что требующиеся типовые документы для регистрации ООО перечислены в законе, и в Административном регламенте, на практике возникают вопросы по поводу их содержания и оформления. Недостаточно полная информация может послужить причиной отказа в их принятии со стороны налоговой инспекции.
Почитайте, вот тут есть все по этому вопросу https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/registraciya/ooo/dokumenty-dlya-registratsii-ooo.html .
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: Процесс регистрации ООО?

Сообщение makson999 » 04 фев 2019, 13:45

на регистрацию ООО необходимо подготовить следующие документы:
Устав
Договор об учреждении (если учредителей 2 и более)
Протокол Собрания учредителей (если учредителей 2 и более) или решение об учреждении учредителя (если учредитель один)
Заявление на государственную регистрацию. Форма Р11001.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Процесс регистрации ООО?

Сообщение Надежда 79 » Вчера, 21:39

Для того, чтобы зарегистрировать ООО, необходимо подготовить пакет документов. Это вес можно сделать самостоятельно и без чьей-либо помощи. А вот если вам понадобиться провести реорганизацию ООО, тогда конечно лучше подключить профессионалов.Сам порядок действий при реорганизации расписан подробно на сайте https://newfranchise.ru/baza_znaniy/ooo/poryadok-reorganizatsii-ooo. Важно сперва собирать достоверную информацию,а затем уже действовать.
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