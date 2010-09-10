Процесс регистрации ООО?
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Процесс регистрации ООО?
Как происходит процесс регистрации ООО, если учредитель 1 человек?
Меня больше интересует вариант, если регистрировать не самостоятельно, а через фирмы предлагающие подобные услуги.
В чем плюсы и минусы именно такого способа, какие могут быть подводные камни?
Прошу рассказать, если тут кто-то регистрировал, как проходил процесс. Что по времени и по деньгам?
Меня больше интересует вариант, если регистрировать не самостоятельно, а через фирмы предлагающие подобные услуги.
В чем плюсы и минусы именно такого способа, какие могут быть подводные камни?
Прошу рассказать, если тут кто-то регистрировал, как проходил процесс. Что по времени и по деньгам?
Re: Процесс регистрации ООО?
Ereman писал(а):Даже с открытием расчетного счета помогают, ехать в банк не пришлось. Прям ко мне приехал сотрудник банка, все оформили.
А в каких банках открывают счет?
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Процесс регистрации ООО?
на регистрацию ООО необходимо подготовить следующие документы:
Устав
Договор об учреждении (если учредителей 2 и более)
Протокол Собрания учредителей (если учредителей 2 и более) или решение об учреждении учредителя (если учредитель один)
Заявление на государственную регистрацию. Форма Р11001.
Устав
Договор об учреждении (если учредителей 2 и более)
Протокол Собрания учредителей (если учредителей 2 и более) или решение об учреждении учредителя (если учредитель один)
Заявление на государственную регистрацию. Форма Р11001.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Процесс регистрации ООО?
Для того, чтобы зарегистрировать ООО, необходимо подготовить пакет документов. Это вес можно сделать самостоятельно и без чьей-либо помощи. А вот если вам понадобиться провести реорганизацию ООО, тогда конечно лучше подключить профессионалов.Сам порядок действий при реорганизации расписан подробно на сайте https://newfranchise.ru/baza_znaniy/ooo/poryadok-reorganizatsii-ooo. Важно сперва собирать достоверную информацию,а затем уже действовать.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Процесс регистрации ООО?
Собственно сама процедура регистрации ооо должна производится сугубо профессионалами, лично по моему мнению, потому что здесь слишком много нюансов и морокой с нотариусом. Юристы же делают это в два счета.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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