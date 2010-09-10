КП "Восход"
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
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КП "Восход"
Здравствуйте. Планирую приобрести участок в КП "Восход" за с.Дубровичи. Кто может поделиться инфой по плюсам/минусам?
Re: КП "Восход"
Особенно интересует момент с водой. Что там происходит с водой и как влияют карьеры на воду? Тут вообще про какие-то ртутные лампы рассказывают http://vidsboku.com/articles/pesok-vmesto-vody
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 июл 2017, 12:43
Re: КП "Восход"
Добрый день, живу в с. Дубровичи, проблем по воде нет, про КП слышал, нюансов не знаю. История с ртутными лампами была, верно, местные власти Дубровичей делили что-то.
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