КП "Восход"

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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konst_rzn
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 22:57

КП "Восход"

Сообщение konst_rzn » 21 июл 2017, 00:08

Здравствуйте. Планирую приобрести участок в КП "Восход" за с.Дубровичи. Кто может поделиться инфой по плюсам/минусам?
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konst_rzn
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 22:57

Re: КП "Восход"

Сообщение konst_rzn » 21 июл 2017, 00:26

Особенно интересует момент с водой. Что там происходит с водой и как влияют карьеры на воду? Тут вообще про какие-то ртутные лампы рассказывают http://vidsboku.com/articles/pesok-vmesto-vody
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Vitaliy_rzn
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 12:43

Re: КП "Восход"

Сообщение Vitaliy_rzn » Вчера, 23:04

Добрый день, живу в с. Дубровичи, проблем по воде нет, про КП слышал, нюансов не знаю. История с ртутными лампами была, верно, местные власти Дубровичей делили что-то.
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