Уютная спальня
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Уютная спальня
Всем привет. Недавно закончили делать ремонт в спальне, уже даже и мебель купили. Кровать, шкаф и две тумбочки больше нет места. Может кто посоветует как сделать спальню уютней.
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