Уютная спальня

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Lola-kola
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 22:46

Уютная спальня

Сообщение Lola-kola » Вчера, 23:07

Всем привет. Недавно закончили делать ремонт в спальне, уже даже и мебель купили. Кровать, шкаф и две тумбочки больше нет места. Может кто посоветует как сделать спальню уютней.
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