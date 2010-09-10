Уютная спальня

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Lola-kola
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 22:46

Уютная спальня

Сообщение Lola-kola » 23 июл 2017, 23:07

Всем привет. Недавно закончили делать ремонт в спальне, уже даже и мебель купили. Кровать, шкаф и две тумбочки больше нет места. Может кто посоветует как сделать спальню уютней.
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 504
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Уютная спальня

Сообщение termo101 » Вчера, 22:30

Выкнуть шкаф, сделать гардероб на основе Эльфовских модульных систем и заказать у меня натяжной потолок. Можно сделать 2-3 контура освещения, основной свет, приватный свет, диодная лента или многоуровневый потолок )))) Как то так.
А если серьёзно, всё зависит от бюджета и концепции- хай тек, классика (которая тоже бывает разная- прованс, барокко и тп....)
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