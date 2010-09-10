Уютная спальня
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Уютная спальня
Всем привет. Недавно закончили делать ремонт в спальне, уже даже и мебель купили. Кровать, шкаф и две тумбочки больше нет места. Может кто посоветует как сделать спальню уютней.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 504
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Уютная спальня
Выкнуть шкаф, сделать гардероб на основе Эльфовских модульных систем и заказать у меня натяжной потолок. Можно сделать 2-3 контура освещения, основной свет, приватный свет, диодная лента или многоуровневый потолок )))) Как то так.
А если серьёзно, всё зависит от бюджета и концепции- хай тек, классика (которая тоже бывает разная- прованс, барокко и тп....)
А если серьёзно, всё зависит от бюджета и концепции- хай тек, классика (которая тоже бывает разная- прованс, барокко и тп....)
2 сообщения • Страница 1 из 1
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