Сообщение termo101 » 24 июл 2017, 22:30

Выкнуть шкаф, сделать гардероб на основе Эльфовских модульных систем и заказать у меня натяжной потолок. Можно сделать 2-3 контура освещения, основной свет, приватный свет, диодная лента или многоуровневый потолок )))) Как то так.

А если серьёзно, всё зависит от бюджета и концепции- хай тек, классика (которая тоже бывает разная- прованс, барокко и тп....)