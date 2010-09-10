Уютная спальня

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Lola-kola
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 22:46

Уютная спальня

Сообщение Lola-kola » 23 июл 2017, 23:07

Всем привет. Недавно закончили делать ремонт в спальне, уже даже и мебель купили. Кровать, шкаф и две тумбочки больше нет места. Может кто посоветует как сделать спальню уютней.
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Уютная спальня

Сообщение termo101 » 24 июл 2017, 22:30

Выкнуть шкаф, сделать гардероб на основе Эльфовских модульных систем и заказать у меня натяжной потолок. Можно сделать 2-3 контура освещения, основной свет, приватный свет, диодная лента или многоуровневый потолок )))) Как то так.
А если серьёзно, всё зависит от бюджета и концепции- хай тек, классика (которая тоже бывает разная- прованс, барокко и тп....)
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Уютная спальня

Сообщение Алексеич » Сегодня, 19:06

В оформлении спальни важно подумать и про цветовое решение. Рекомендую не использовать броские и яркие цвета в отделке, лучше выбирать молочный, белый, бежевый, голубой, синий, лазурный, зеленый. Можно и комбинировать между собой несколько легких цветов, чтобы спальня получилась уютной и комфортной.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Уютная спальня

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 19:56

А еще советую вам создать красивое освещение в спальной комнате, для этого рекомендую взглянуть на люстры из муранского стекла - https://www.trio.ru/tags/lyustry_iz_muranskogo_stekla , которые способны чудесно преобразить помещение, делая его приятным, оживляя при этом интерьер. А еще можно установить несколько бра возле кровати, чтобы вечером можно например книгу почитать или во что-то по играть.
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