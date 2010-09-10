Уютная спальня
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Уютная спальня
Всем привет. Недавно закончили делать ремонт в спальне, уже даже и мебель купили. Кровать, шкаф и две тумбочки больше нет места. Может кто посоветует как сделать спальню уютней.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 505
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Уютная спальня
Выкнуть шкаф, сделать гардероб на основе Эльфовских модульных систем и заказать у меня натяжной потолок. Можно сделать 2-3 контура освещения, основной свет, приватный свет, диодная лента или многоуровневый потолок )))) Как то так.
А если серьёзно, всё зависит от бюджета и концепции- хай тек, классика (которая тоже бывает разная- прованс, барокко и тп....)
А если серьёзно, всё зависит от бюджета и концепции- хай тек, классика (которая тоже бывает разная- прованс, барокко и тп....)
Re: Уютная спальня
В оформлении спальни важно подумать и про цветовое решение. Рекомендую не использовать броские и яркие цвета в отделке, лучше выбирать молочный, белый, бежевый, голубой, синий, лазурный, зеленый. Можно и комбинировать между собой несколько легких цветов, чтобы спальня получилась уютной и комфортной.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Уютная спальня
А еще советую вам создать красивое освещение в спальной комнате, для этого рекомендую взглянуть на люстры из муранского стекла - https://www.trio.ru/tags/lyustry_iz_muranskogo_stekla , которые способны чудесно преобразить помещение, делая его приятным, оживляя при этом интерьер. А еще можно установить несколько бра возле кровати, чтобы вечером можно например книгу почитать или во что-то по играть.
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