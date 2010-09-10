Чем кормить овчарку
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Чем кормить овчарку
Недавно мужу на день рождение друзья подарили овчарку, чем ее подскажите кормить?
Re: Чем кормить овчарку
Если щенок совсем маленький, то кормите его молоком, а потом понемногу начинайте давать каши. Ещё можно кормить сухим кормом, получится дороже.
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