Чем кормить овчарку

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Lola-kola
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 22:46

Чем кормить овчарку

Сообщение Lola-kola » 23 июл 2017, 23:35

Недавно мужу на день рождение друзья подарили овчарку, чем ее подскажите кормить?
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Nikki1661
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 22:57

Re: Чем кормить овчарку

Сообщение Nikki1661 » Вчера, 23:00

Если щенок совсем маленький, то кормите его молоком, а потом понемногу начинайте давать каши. Ещё можно кормить сухим кормом, получится дороже.
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