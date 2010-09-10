Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 3 сообщения • Страница 1 из 1

Vera166 Гость RZN.info Сообщения: 5 Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:50 Re: Чем кормить овчарку Цитата Сообщение Vera166 » Вчера, 23:45 У нас лабрадор, мы по совету нашего ветеринара кормим его сухим кормом для крупных пород собак Вrit https://zoomisto.com.ua/category/sukhoy-korm-dlya-sobak/brand_brit . Думаю, что и для вашей овчарки он подойдет. Корм полезен и сбалансирован и лучше всего подходит для здорового росту и развития вашего любимца. А насчет цены, то могу вам посоветовать магазин zoomisto, у них большой ассортимент товаров и самые низкие цены в стране. Сама у них покупаю. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 3 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»