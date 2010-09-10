Чем кормить овчарку

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Lola-kola
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 22:46

Чем кормить овчарку

Сообщение Lola-kola » 23 июл 2017, 23:35

Недавно мужу на день рождение друзья подарили овчарку, чем ее подскажите кормить?
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Nikki1661
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 22:57

Re: Чем кормить овчарку

Сообщение Nikki1661 » 24 июл 2017, 23:00

Если щенок совсем маленький, то кормите его молоком, а потом понемногу начинайте давать каши. Ещё можно кормить сухим кормом, получится дороже.
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Vera166
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:50

Re: Чем кормить овчарку

Сообщение Vera166 » Вчера, 23:45

У нас лабрадор, мы по совету нашего ветеринара кормим его сухим кормом для крупных пород собак Вrit https://zoomisto.com.ua/category/sukhoy-korm-dlya-sobak/brand_brit . Думаю, что и для вашей овчарки он подойдет. Корм полезен и сбалансирован и лучше всего подходит для здорового росту и развития вашего любимца. А насчет цены, то могу вам посоветовать магазин zoomisto, у них большой ассортимент товаров и самые низкие цены в стране. Сама у них покупаю.
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