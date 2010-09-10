Чем кормить овчарку
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Чем кормить овчарку
Недавно мужу на день рождение друзья подарили овчарку, чем ее подскажите кормить?
Re: Чем кормить овчарку
Если щенок совсем маленький, то кормите его молоком, а потом понемногу начинайте давать каши. Ещё можно кормить сухим кормом, получится дороже.
Re: Чем кормить овчарку
У нас лабрадор, мы по совету нашего ветеринара кормим его сухим кормом для крупных пород собак Вrit https://zoomisto.com.ua/category/sukhoy-korm-dlya-sobak/brand_brit . Думаю, что и для вашей овчарки он подойдет. Корм полезен и сбалансирован и лучше всего подходит для здорового росту и развития вашего любимца. А насчет цены, то могу вам посоветовать магазин zoomisto, у них большой ассортимент товаров и самые низкие цены в стране. Сама у них покупаю.
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