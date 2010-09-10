Аксессуары для кошек

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Nikki1661
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 22:57

Аксессуары для кошек

Сообщение Nikki1661 » Вчера, 23:07

У моей сестры скоро день рождение, ей муж хочет подарить котенка, а я решила прикупить все необходимое для него. Подскажите где лучше купить все необходимые аксессуары для кошек?
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Lola-kola
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 июн 2017, 22:46

Re: Аксессуары для кошек

Сообщение Lola-kola » Вчера, 23:41

Сейчас с аксессуарами для кошек нет никаких проблем. Зашел в любой зоомагазин и глаза разбегаются, только деньги нужны.
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