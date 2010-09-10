Аксессуары для кошек
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Аксессуары для кошек
У моей сестры скоро день рождение, ей муж хочет подарить котенка, а я решила прикупить все необходимое для него. Подскажите где лучше купить все необходимые аксессуары для кошек?
Re: Аксессуары для кошек
Сейчас с аксессуарами для кошек нет никаких проблем. Зашел в любой зоомагазин и глаза разбегаются, только деньги нужны.
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