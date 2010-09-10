Сообщение vistailDom » Сегодня, 17:18

Что-то я заметил, что ко мне тут все на вы и я ко всем на вы, все как-то излишне оффициально и церемониально . Никчему это, я за то чтобы форум развивался в сторону неформального общения, поэтому предлагаю всем срочно переходить на ты . Кто за?