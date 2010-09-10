Аксессуары для кошек
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Re: Аксессуары для кошек
Сейчас с аксессуарами для кошек нет никаких проблем. Зашел в любой зоомагазин и глаза разбегаются, только деньги нужны.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:26
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Что-то я заметил, что ко мне тут все на вы и я ко всем на вы, все как-то излишне оффициально и церемониально . Никчему это, я за то чтобы форум развивался в сторону неформального общения, поэтому предлагаю всем срочно переходить на ты . Кто за?
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