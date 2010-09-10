У ребенка болит горло, что предпринять?

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение Vitaminka » Вчера, 22:45

Жалуется на боли, глотать говорит не может, кривится и плачет. Дочка не маленькая, уже 7 лет. Решила фурацилином пополоскать, как мне мама обычно делала в детстве. Но дочка видители не может в рот брать горькую водичку, одно мучение, вот как ее лечить?
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