У ребенка болит горло, что предпринять?
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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У ребенка болит горло, что предпринять?
Жалуется на боли, глотать говорит не может, кривится и плачет. Дочка не маленькая, уже 7 лет. Решила фурацилином пополоскать, как мне мама обычно делала в детстве. Но дочка видители не может в рот брать горькую водичку, одно мучение, вот как ее лечить?
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