У ребенка болит горло, что предпринять?

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение Vitaminka » 25 июл 2017, 22:45

Жалуется на боли, глотать говорит не может, кривится и плачет. Дочка не маленькая, уже 7 лет. Решила фурацилином пополоскать, как мне мама обычно делала в детстве. Но дочка видители не может в рот брать горькую водичку, одно мучение, вот как ее лечить?
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение Ложкина » 27 июл 2017, 12:40

Я сама не могу фурацилином полоскать, а тут ребенку. Вы бы хоть содой сразу или солью полоскали, а еще лучше граммидин купите ей в таблетках и пусть рассасывает, он не горький совершенно.
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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение Vitaminka » 28 июл 2017, 18:59

А поможет? Это леденцы какие-то от болей в горле? Такие боюсь только на время действуют, пока их рассасываешь.
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение Ложкина » Сегодня, 19:31

Таблетки с антибиотиком, поэтому подействуют и не на время как вы говорите. У нас с ними боли за пару дней проходят.
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