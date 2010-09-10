У ребенка болит горло, что предпринять?
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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У ребенка болит горло, что предпринять?
Жалуется на боли, глотать говорит не может, кривится и плачет. Дочка не маленькая, уже 7 лет. Решила фурацилином пополоскать, как мне мама обычно делала в детстве. Но дочка видители не может в рот брать горькую водичку, одно мучение, вот как ее лечить?
Re: У ребенка болит горло, что предпринять?
Я сама не могу фурацилином полоскать, а тут ребенку. Вы бы хоть содой сразу или солью полоскали, а еще лучше граммидин купите ей в таблетках и пусть рассасывает, он не горький совершенно.
Re: У ребенка болит горло, что предпринять?
А поможет? Это леденцы какие-то от болей в горле? Такие боюсь только на время действуют, пока их рассасываешь.
Re: У ребенка болит горло, что предпринять?
Таблетки с антибиотиком, поэтому подействуют и не на время как вы говорите. У нас с ними боли за пару дней проходят.
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