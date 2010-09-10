У ребенка болит горло, что предпринять?

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение Vitaminka » 25 июл 2017, 22:45

Жалуется на боли, глотать говорит не может, кривится и плачет. Дочка не маленькая, уже 7 лет. Решила фурацилином пополоскать, как мне мама обычно делала в детстве. Но дочка видители не может в рот брать горькую водичку, одно мучение, вот как ее лечить?
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение Ложкина » 27 июл 2017, 12:40

Я сама не могу фурацилином полоскать, а тут ребенку. Вы бы хоть содой сразу или солью полоскали, а еще лучше граммидин купите ей в таблетках и пусть рассасывает, он не горький совершенно.
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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение Vitaminka » 28 июл 2017, 18:59

А поможет? Это леденцы какие-то от болей в горле? Такие боюсь только на время действуют, пока их рассасываешь.
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение Ложкина » 30 июл 2017, 19:31

Таблетки с антибиотиком, поэтому подействуют и не на время как вы говорите. У нас с ними боли за пару дней проходят.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение Мэри » 30 июл 2017, 21:07

Мы грамидином спасаемся. Даю таблетку ребенку и практически сразу глотать не больно. Самое главное, после него сразу не давать кушать, пару часиков пусть потерпит.
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Инга Май
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 14:14

Re: У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение Инга Май » 04 окт 2017, 00:19

У моей дочки тоже часто болит горло. Оно у нас вообще, как Ахиллесова пята, практически любое недомогание, будь то отравление, или грипп, или любое ОРЗ, начинается с болей в горле. Или вот, недавно начало першить у ребенка в горле, и буквально спустя пару часов подлючилась рвота. Обратились к врачу, который сказал, что так может начинаться ротавирусная инфекция у детей https://protiv-grippa.com/rotavirusnaya ... a-u-detej/ И он оказался прав. Анализы подтвердили. Но дочка у меня как-то с пониманием относится к необходимости лечения, пусть даже не самыми приятными лекарствами. Я думаю, вам стоит с ней просто сесть и серьезно поговорить. Чтобы она поняла, что лечиться не всегда приятно, но необходимо.
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olyalya
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 00:21

Re: У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение olyalya » 02 дек 2017, 21:44

вы бы врача для начала вызвали, нет?
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: У ребенка болит горло, что предпринять?

Сообщение КсюшаЧ » 13 мар 2022, 09:19

Инга Май писал(а):У моей дочки тоже часто болит горло. Оно у нас вообще, как Ахиллесова пята, практически любое недомогание, или грипп, или любое ОРЗ, начинается с болей в горле.

А чтобы горло у ребенка и взрослого человека часто не болело , не думали его закалять !
Закаливающие процедуры – это общее или местное воздействие на организм человека, воздухом, водой, солнцем. Температура воздействующих факторов может быть в пределах обычных параметров, обеспечивающих комфортные ощущения, но нередко люди прибегают к закаливанию в экстремальных условиях. По длительности закаливающие мероприятия могут быть короткими (в течение нескольких минут), длительными (несколько часов), постоянными.
И вот ВАМ статья , про то , как именно нужно закалять горло https://okeydoc.ru/kak-zakalyat-gorlo-rebenku-i-vzroslomu-rekomendacii-vrachej/.Изображение
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