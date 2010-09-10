У ребенка болит горло, что предпринять?
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У ребенка болит горло, что предпринять?
Жалуется на боли, глотать говорит не может, кривится и плачет. Дочка не маленькая, уже 7 лет. Решила фурацилином пополоскать, как мне мама обычно делала в детстве. Но дочка видители не может в рот брать горькую водичку, одно мучение, вот как ее лечить?
Re: У ребенка болит горло, что предпринять?
Я сама не могу фурацилином полоскать, а тут ребенку. Вы бы хоть содой сразу или солью полоскали, а еще лучше граммидин купите ей в таблетках и пусть рассасывает, он не горький совершенно.
Re: У ребенка болит горло, что предпринять?
А поможет? Это леденцы какие-то от болей в горле? Такие боюсь только на время действуют, пока их рассасываешь.
Re: У ребенка болит горло, что предпринять?
Таблетки с антибиотиком, поэтому подействуют и не на время как вы говорите. У нас с ними боли за пару дней проходят.
Re: У ребенка болит горло, что предпринять?
Мы грамидином спасаемся. Даю таблетку ребенку и практически сразу глотать не больно. Самое главное, после него сразу не давать кушать, пару часиков пусть потерпит.
Re: У ребенка болит горло, что предпринять?
У моей дочки тоже часто болит горло. Оно у нас вообще, как Ахиллесова пята, практически любое недомогание, будь то отравление, или грипп, или любое ОРЗ, начинается с болей в горле. Или вот, недавно начало першить у ребенка в горле, и буквально спустя пару часов подлючилась рвота. Обратились к врачу, который сказал, что так может начинаться ротавирусная инфекция у детей https://protiv-grippa.com/rotavirusnaya ... a-u-detej/ И он оказался прав. Анализы подтвердили. Но дочка у меня как-то с пониманием относится к необходимости лечения, пусть даже не самыми приятными лекарствами. Я думаю, вам стоит с ней просто сесть и серьезно поговорить. Чтобы она поняла, что лечиться не всегда приятно, но необходимо.
Re: У ребенка болит горло, что предпринять?
вы бы врача для начала вызвали, нет?
Re: У ребенка болит горло, что предпринять?
Инга Май писал(а):У моей дочки тоже часто болит горло. Оно у нас вообще, как Ахиллесова пята, практически любое недомогание, или грипп, или любое ОРЗ, начинается с болей в горле.
А чтобы горло у ребенка и взрослого человека часто не болело , не думали его закалять !
Закаливающие процедуры – это общее или местное воздействие на организм человека, воздухом, водой, солнцем. Температура воздействующих факторов может быть в пределах обычных параметров, обеспечивающих комфортные ощущения, но нередко люди прибегают к закаливанию в экстремальных условиях. По длительности закаливающие мероприятия могут быть короткими (в течение нескольких минут), длительными (несколько часов), постоянными.
И вот ВАМ статья , про то , как именно нужно закалять горло https://okeydoc.ru/kak-zakalyat-gorlo-rebenku-i-vzroslomu-rekomendacii-vrachej/.
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