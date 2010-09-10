Вьетнамские блинчики с бананами и шоколадом

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AnitaSmand
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 05:14

Вьетнамские блинчики с бананами и шоколадом

Сообщение AnitaSmand » Сегодня, 12:39

Вьетнамские блинчики с бананами и шоколадом вы никогда отныне не сможете забыть, поскольку этот вкус не сочетаемых, на первый взгляд ингредиентов, сможет искренне вас удивить Рецепт приготовления оригинальных блинов очень просто и понятен, а для большей ясности после описания каждого шага прилагаются яркие фотки Только при виде данного шедевра у вас обязательно появится дикий аппетит, а после трапезы, вы неустанно начнёте засыпать кулинара комплиментами и похвалами, желая узнать этот рецепт приготовления необычного блюда
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