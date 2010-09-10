Интернет и информационные технологии создали большим рынок
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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- Зарегистрирован: 25 июл 2017, 11:02
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Интернет и информационные технологии создали большим рынок
Интернет и информационные технологии создали гигантский торг, где каждый число зарождаются, продаются и умирают проекты, возникают и внедряются технологии, которые на глазах меняют мир.
Интернет привёл нас к появлению многомиллиардных рынков. Одиноко Uber чего стоит. Кстати, стоит он больше 60 млрд долл. Это больше, чем ВВП Кении и едва меньше, чем ВВП Узбекистана (сообразно рейтингу Всемирного банка). В прямом смысле “зависимыми” от Интернета стали целые индустрии, предположим, ритейл и сфера услуг и даже экономики стран и регионов.
Который делаем мы? Мы делаем портал чтобы всех, который работает разве интересуется происходящем в русскоязычном сегменте интернета.
Мы не пишем о новостях, мы их объясняем. Наш стиль - коктейль из самых “горячих” фактов, самых “холодных” оценок и данных и самых “острых” комментариев.
Выше фокуспокус - это айти-бизнес и трансформация технологий. Поэтому мы с одинаковым энтузиазмом рассказываем о виртуальной реальности и телемедицине, биотехе, искусственном интеллекте и айти-технологиях чтобы здоровья.
А ещё Runet - самое открытое СМИ об айти в Рунете. Мы не закрываем комментарии и даем каждому возможность высказаться.
ПОДПИШИТЕСЬ НА КАЖДОДНЕВНЫЙ ДАЙЖДЕСТ САМЫХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ РУНЕТА
https://runet.info/
Интернет привёл нас к появлению многомиллиардных рынков. Одиноко Uber чего стоит. Кстати, стоит он больше 60 млрд долл. Это больше, чем ВВП Кении и едва меньше, чем ВВП Узбекистана (сообразно рейтингу Всемирного банка). В прямом смысле “зависимыми” от Интернета стали целые индустрии, предположим, ритейл и сфера услуг и даже экономики стран и регионов.
Который делаем мы? Мы делаем портал чтобы всех, который работает разве интересуется происходящем в русскоязычном сегменте интернета.
Мы не пишем о новостях, мы их объясняем. Наш стиль - коктейль из самых “горячих” фактов, самых “холодных” оценок и данных и самых “острых” комментариев.
Выше фокуспокус - это айти-бизнес и трансформация технологий. Поэтому мы с одинаковым энтузиазмом рассказываем о виртуальной реальности и телемедицине, биотехе, искусственном интеллекте и айти-технологиях чтобы здоровья.
А ещё Runet - самое открытое СМИ об айти в Рунете. Мы не закрываем комментарии и даем каждому возможность высказаться.
ПОДПИШИТЕСЬ НА КАЖДОДНЕВНЫЙ ДАЙЖДЕСТ САМЫХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ РУНЕТА
https://runet.info/
Ru net
1 сообщение • Страница 1 из 1
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