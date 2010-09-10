Алкоголизм ли?

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Gera111
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 20:46

Алкоголизм ли?

Сообщение Gera111 » 17 минут назад

Начал замечать по себе, что все чаще хочу выпить для снятия стресса или просто расслабиться. Раньше выпивал с друзьями, сейчас и сам могу выпить, в основном пиво или сидр. Не звоночек ли это?
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