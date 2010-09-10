Алкоголизм ли?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Алкоголизм ли?
Начал замечать по себе, что все чаще хочу выпить для снятия стресса или просто расслабиться. Раньше выпивал с друзьями, сейчас и сам могу выпить, в основном пиво или сидр. Не звоночек ли это?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость