Алкоголизм ли?
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Алкоголизм ли?
Начал замечать по себе, что все чаще хочу выпить для снятия стресса или просто расслабиться. Раньше выпивал с друзьями, сейчас и сам могу выпить, в основном пиво или сидр. Не звоночек ли это?
Re: Алкоголизм ли?
Может вам стоит в клинику обратиться, получить профессиональную консультацию. Есть один очень хороший реабилитационный центр Флагман http://hotline23.ru/ Там вам точно подскажут звоночек это или нет. Не стоит ждать когда пропасть будет, выкарабкиваться от туда очень тяжело, уж поверьте моему опыту.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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