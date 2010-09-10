Алкоголизм ли?

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Gera111
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 20:46

Алкоголизм ли?

Сообщение Gera111 » 01 авг 2017, 23:18

Начал замечать по себе, что все чаще хочу выпить для снятия стресса или просто расслабиться. Раньше выпивал с друзьями, сейчас и сам могу выпить, в основном пиво или сидр. Не звоночек ли это?
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Алкоголизм ли?

Сообщение halkhalk » 16 минут назад

Может вам стоит в клинику обратиться, получить профессиональную консультацию. Есть один очень хороший реабилитационный центр Флагман http://hotline23.ru/ Там вам точно подскажут звоночек это или нет. Не стоит ждать когда пропасть будет, выкарабкиваться от туда очень тяжело, уж поверьте моему опыту.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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