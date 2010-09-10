Алкоголизм ли?

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Gera111
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 20:46

Алкоголизм ли?

Сообщение Gera111 » 01 авг 2017, 23:18

Начал замечать по себе, что все чаще хочу выпить для снятия стресса или просто расслабиться. Раньше выпивал с друзьями, сейчас и сам могу выпить, в основном пиво или сидр. Не звоночек ли это?
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Hanny
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 17:31

Re: Алкоголизм ли?

Сообщение Hanny » Сегодня, 14:52

У меня такое же ощущение, и такие же желания. Задумывалась уже об этом вопросе. Но все же склоняюсь к тому, что ничего страшного пока нет. Сознательность присутствует, все обязанности исправно выполняются. Дети накормлены, в школу и садик ходят. Так что критического ничего нет. А когда и будет, вы уже не будете сомневаться.
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Инга Май
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 14:14

Re: Алкоголизм ли?

Сообщение Инга Май » Сегодня, 14:57

Мне кажется, это себе может позволить каждый второй. Но если все же переживаете, попробуйте не пить спиртное некоторое время, посмотрите, как перенесете этот период. А там может и отвыкнете вовсе употреблять. Слышали, что привычка вырабатывается 21 день? Вот и попробуйте этот срок не думать о спиртном. А вообще, почитайте форум про алкоголизм http://notdrink.ru/ Возможно, найдете там ответы на свои вопросы.
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Hanny
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 17:31

Re: Алкоголизм ли?

Сообщение Hanny » 23 минуты назад

Впадать в крайности тоже не есть хорошо. Просто нужно чувствовать золотую середину, что ли. Я когда-то в глубокой молодости решила совсем не пить спиртное, так устала отвечать на расспросы о том, не больна ли я, не принимаю ли антибиотики, и что вообще случилось)
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