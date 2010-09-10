Сообщение Hanny » Сегодня, 14:52

У меня такое же ощущение, и такие же желания. Задумывалась уже об этом вопросе. Но все же склоняюсь к тому, что ничего страшного пока нет. Сознательность присутствует, все обязанности исправно выполняются. Дети накормлены, в школу и садик ходят. Так что критического ничего нет. А когда и будет, вы уже не будете сомневаться.