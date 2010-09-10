Алкоголизм ли?
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Алкоголизм ли?
Начал замечать по себе, что все чаще хочу выпить для снятия стресса или просто расслабиться. Раньше выпивал с друзьями, сейчас и сам могу выпить, в основном пиво или сидр. Не звоночек ли это?
Re: Алкоголизм ли?
У меня такое же ощущение, и такие же желания. Задумывалась уже об этом вопросе. Но все же склоняюсь к тому, что ничего страшного пока нет. Сознательность присутствует, все обязанности исправно выполняются. Дети накормлены, в школу и садик ходят. Так что критического ничего нет. А когда и будет, вы уже не будете сомневаться.
Re: Алкоголизм ли?
Мне кажется, это себе может позволить каждый второй. Но если все же переживаете, попробуйте не пить спиртное некоторое время, посмотрите, как перенесете этот период. А там может и отвыкнете вовсе употреблять. Слышали, что привычка вырабатывается 21 день? Вот и попробуйте этот срок не думать о спиртном. А вообще, почитайте форум про алкоголизм Возможно, найдете там ответы на свои вопросы.
Re: Алкоголизм ли?
Впадать в крайности тоже не есть хорошо. Просто нужно чувствовать золотую середину, что ли. Я когда-то в глубокой молодости решила совсем не пить спиртное, так устала отвечать на расспросы о том, не больна ли я, не принимаю ли антибиотики, и что вообще случилось)
Re: Алкоголизм ли?
Вы знаете чтобы снять стресс есть много хороших способов, я например занимаюсь сексом. Это и безопасней, отдыхаю и морально и физически. Особенно мне нравится секс с этими красотками они как никто знаю как доставить удовольствие)
Re: Алкоголизм ли?
У меня тоже была приблезительно такая же проблема.Тоже особенно с похмелья. Я как-то раз просто переборол себя. Заставил себя утром встать, выйти на улицу , сделать несколько кругов по своему району. И мне помогло. Сейчас каждое утро совершаю пробежку и чувствую себя нормально.
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