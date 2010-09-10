Кто-нибудь заказывал в квартиру полусухую стяжку у них?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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velone
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 10:34

Кто-нибудь заказывал в квартиру полусухую стяжку у них?

Сообщение velone » Сегодня, 16:59

Приветствую! Скажите, кто-то делал заказ на механизированную стяжку полов с фиброй в квартире?
На форуме Рязань собственники рекомендуют делать заказ у "Эксперт Пола", сайт - http://www.expertpola.ru/
Кто-то уже заказывал у них работы?
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