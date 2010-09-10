Медицина, общественный транспорт, социальные выплаты
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Медицина, общественный транспорт, социальные выплаты
Существует некоторая проблема в охвате пенсионеров процессом прохождения ежегодной флюорографии.
Пенсионеры очень часто игнорируют её.
Нужна законодательная инициатива, которая привяжет процесс выдачи социальных проездных пенсионерам со справкой о прохождении ежегодной флюорографии.
Просто выдавать социальный проездной только тем гражданам, которые прошли флюорографию.
Ведь существует серьезный риск, что пенсионер заболевший туберкулёзом, будет заражать других граждан в общественном транспорте.
Кстати помимо флюорографии нужно проверять пенсионеров и на другие серьёзные заболевания.
Пенсионеры очень часто игнорируют её.
Нужна законодательная инициатива, которая привяжет процесс выдачи социальных проездных пенсионерам со справкой о прохождении ежегодной флюорографии.
Просто выдавать социальный проездной только тем гражданам, которые прошли флюорографию.
Ведь существует серьезный риск, что пенсионер заболевший туберкулёзом, будет заражать других граждан в общественном транспорте.
Кстати помимо флюорографии нужно проверять пенсионеров и на другие серьёзные заболевания.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей