Медицина, общественный транспорт, социальные выплаты

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Ryazpar
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 13:29

Медицина, общественный транспорт, социальные выплаты

Сообщение Ryazpar » Сегодня, 20:44

Существует некоторая проблема в охвате пенсионеров процессом прохождения ежегодной флюорографии.
Пенсионеры очень часто игнорируют её.
Нужна законодательная инициатива, которая привяжет процесс выдачи социальных проездных пенсионерам со справкой о прохождении ежегодной флюорографии.
Просто выдавать социальный проездной только тем гражданам, которые прошли флюорографию.
Ведь существует серьезный риск, что пенсионер заболевший туберкулёзом, будет заражать других граждан в общественном транспорте.

Кстати помимо флюорографии нужно проверять пенсионеров и на другие серьёзные заболевания.
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