Сообщение Ryazpar » Сегодня, 20:44

Существует некоторая проблема в охвате пенсионеров процессом прохождения ежегодной флюорографии.

Пенсионеры очень часто игнорируют её.

Нужна законодательная инициатива, которая привяжет процесс выдачи социальных проездных пенсионерам со справкой о прохождении ежегодной флюорографии.

Просто выдавать социальный проездной только тем гражданам, которые прошли флюорографию.

Ведь существует серьезный риск, что пенсионер заболевший туберкулёзом, будет заражать других граждан в общественном транспорте.



Кстати помимо флюорографии нужно проверять пенсионеров и на другие серьёзные заболевания.