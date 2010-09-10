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Реабилитационный центр “Здоровая нация” zdorovaya-nacia ru/lechenie-igrovoj-zavisimosti/ лечение игровой зависимости в красноярске был основан в 2008 году с целью помочь людям, оказавшимся в алкогольной, наркологической или игровой зависимости вылечиться от своего недуга и вернуться к здоровой полноценной жизни За эти годы этот центр успел заслужить большое доверие среди жителей России, а также собрал огромное количество положительных отзывов

Главным свидетельством высочайшего уровня профессионализма сотрудников нашего центра и эффективности используемых ими методик является большое количество излеченных людей – меньше , чем за 10 лет мы помогли излечиться от различных видов зависимостей более, чем тысячи человек Стоит отметит тот факт, что , больше 70% людей, прошедших лечение в нашем центре, избежали рецидивов и больше никогда не возвращались к наркотическим веществам или алкоголю и живут полноценной жизнью в обществе Такой большой процент полного излечивания от наркомании и алкоголизма позволяет наш центр реабилитации по праву считать одним из самых лучших в России

При оформлении интерьера нашего центра мы стремились создать домашнюю атмосферу, в которой царит уют, тепло и чистота Проживание в теплом уютном доме, разнообразное меню, огромное количествоспособов проведения своего свободного времени и ежедневные прогулки по сосновому лесу позволяют нашим пациентам очень быстро улучшить свое здоровье и моральное состояние

Наша цель – помочь излечиться от разрушительных зависимостей максимальному количеству людей, поэтому работаем по всей России Где бы Вы ни были, свяжитесь с нами по телефону или на нашем сайте – наши специалисты сразу же выедут к больному и доставят его на базу нашего реабилитационного центра для оказания помощи

Если Вы желаете получить любую информацию о работе нашего центра , позвоните по телефону или заполните несложную форму на нашем сайте