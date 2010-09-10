Требуется секретарь

Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.

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Alexander.Altsman
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 13:49

Требуется секретарь

Сообщение Alexander.Altsman » Сегодня, 10:36

Удаленная форма сотрудничества.
Наличие компьютера.
Обучение и рабочий материал предоставляется после консультации.
alexanderaltsman@gmail.com
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