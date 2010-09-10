[ПРОДАМ] Грибы "Вешенки" г. Воронеж
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[ПРОДАМ] Грибы "Вешенки" г. Воронеж
Компания "Экофермер" предлагает Вашему вниманию грибы "Вешенки" г. Воронеж
Вешенки выращены в специлизированных условиях. Команда опытных садоводов ежедневно контролируют процедуру выращивания.
Мы используем современных технологии ради поддержания идеального микроклимата, влажности, освещения, температуры.
Фермерское производство "Экофермер" выращивает грибы без добавления ГМО, 100% здоровый продукт.
Основа для субстрата является экологически чистой, без химических примесей, с использованием полезных минералов, содержащие витамину группы B и группы C.
Стоимость: 110 руб. КГ.
Бесплатная доставка в пределах г. Воронеж. Возможен самовывоз, удобный подъезд!
Вешенки выращены в специлизированных условиях. Команда опытных садоводов ежедневно контролируют процедуру выращивания.
Мы используем современных технологии ради поддержания идеального микроклимата, влажности, освещения, температуры.
Фермерское производство "Экофермер" выращивает грибы без добавления ГМО, 100% здоровый продукт.
Основа для субстрата является экологически чистой, без химических примесей, с использованием полезных минералов, содержащие витамину группы B и группы C.
Стоимость: 110 руб. КГ.
Бесплатная доставка в пределах г. Воронеж. Возможен самовывоз, удобный подъезд!
1 сообщение • Страница 1 из 1
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