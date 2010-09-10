[ПРОДАМ] Грибы "Вешенки" г. Воронеж

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EcoFermer
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 авг 2017, 15:49

[ПРОДАМ] Грибы "Вешенки" г. Воронеж

Сообщение EcoFermer » 43 минуты назад

Компания "Экофермер" предлагает Вашему вниманию грибы "Вешенки" г. Воронеж

Вешенки выращены в специлизированных условиях. Команда опытных садоводов ежедневно контролируют процедуру выращивания.

Мы используем современных технологии ради поддержания идеального микроклимата, влажности, освещения, температуры.

Фермерское производство "Экофермер" выращивает грибы без добавления ГМО, 100% здоровый продукт.

Основа для субстрата является экологически чистой, без химических примесей, с использованием полезных минералов, содержащие витамину группы B и группы C.

Стоимость: 110 руб. КГ.

Бесплатная доставка в пределах г. Воронеж. Возможен самовывоз, удобный подъезд!
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