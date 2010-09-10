Сообщение EcoFermer » 43 минуты назад

Вешенки выращены в специлизированных условиях. Команда опытных садоводов ежедневно контролируют процедуру выращивания.Мы используем современных технологии ради поддержания идеального микроклимата, влажности, освещения, температуры.Фермерское производство "Экофермер" выращивает грибы без добавления ГМО, 100% здоровый продукт.Основа для субстрата является экологически чистой, без химических примесей, с использованием полезных минералов, содержащие витамину группы B и группы C.Стоимость: 110 руб. КГ.Бесплатная доставка в пределах г. Воронеж. Возможен самовывоз, удобный подъезд!