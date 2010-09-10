Обслуживание компьютеров в организации

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Stingo
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 16:27

Обслуживание компьютеров в организации

Сообщение Stingo » 19 минут назад

А подскажите, у кого сервис лучше по обслуживанию рабочих мест и оргтехники?
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