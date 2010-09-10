Сообщение Фёдор Шмяков » Сегодня, 14:14

Кто знает нормального адвоката способного к анализу ситуаций и фактов, а не к отъёму денег?

Приходилось сталкиваться с так называемыми судами, т.е. беспределом, где адвокатишки выглядели жалким уродством, безмозглая алчушая бабла смердящая толпа, жаждущая от противной стороны огромных взяток. Как одна адвокатша заявила, не возьмётся за дело: "тут надо думать". Думать видимо нечем. В ходу двухминутные консультации по тривиальным юридическим ошибкам: 500 р. и свободен. Тема беспредела судов для личного обогащения и продажных адвокатов не раскрыта на форуме.