Есть ли в Рязани адвокаты?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 авг 2017, 09:53
Есть ли в Рязани адвокаты?
Кто знает нормального адвоката способного к анализу ситуаций и фактов, а не к отъёму денег?
Приходилось сталкиваться с так называемыми судами, т.е. беспределом, где адвокатишки выглядели жалким уродством, безмозглая алчушая бабла смердящая толпа, жаждущая от противной стороны огромных взяток. Как одна адвокатша заявила, не возьмётся за дело: "тут надо думать". Думать видимо нечем. В ходу двухминутные консультации по тривиальным юридическим ошибкам: 500 р. и свободен. Тема беспредела судов для личного обогащения и продажных адвокатов не раскрыта на форуме.
Приходилось сталкиваться с так называемыми судами, т.е. беспределом, где адвокатишки выглядели жалким уродством, безмозглая алчушая бабла смердящая толпа, жаждущая от противной стороны огромных взяток. Как одна адвокатша заявила, не возьмётся за дело: "тут надо думать". Думать видимо нечем. В ходу двухминутные консультации по тривиальным юридическим ошибкам: 500 р. и свободен. Тема беспредела судов для личного обогащения и продажных адвокатов не раскрыта на форуме.
Re: Есть ли в Рязани адвокаты?
Адвокаты привлекаются только знакомые, а не как здесь: http://pisali.ru/Logos217/129028/
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей