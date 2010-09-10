Есть ли в Рязани адвокаты?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Фёдор Шмяков
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 авг 2017, 09:53

Есть ли в Рязани адвокаты?

Сообщение Фёдор Шмяков » 16 авг 2017, 14:14

Кто знает нормального адвоката способного к анализу ситуаций и фактов, а не к отъёму денег?
Приходилось сталкиваться с так называемыми судами, т.е. беспределом, где адвокатишки выглядели жалким уродством, безмозглая алчушая бабла смердящая толпа, жаждущая от противной стороны огромных взяток. Как одна адвокатша заявила, не возьмётся за дело: "тут надо думать". Думать видимо нечем. В ходу двухминутные консультации по тривиальным юридическим ошибкам: 500 р. и свободен. Тема беспредела судов для личного обогащения и продажных адвокатов не раскрыта на форуме.
Вернуться к началу
Калистрат
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июн 2017, 13:14

Re: Есть ли в Рязани адвокаты?

Сообщение Калистрат » Сегодня, 00:09

Адвокаты привлекаются только знакомые, а не как здесь: http://pisali.ru/Logos217/129028/
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей