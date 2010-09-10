Модернизация системы очистки воздуха для лесоперерабатывающего цеха
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Модернизация системы очистки воздуха для лесоперерабатывающего цеха
Не первый год наше предприятие занимается переработкой леса. У нас хоть и не крупное производство, но довольно разнообразное. Есть несколько небольших цехов от переработки, то есть распила на доски и бруски, но и заготовок для столярного дела. Уже давно задумываемся модернизировать систему очистки воздуха на предприятии, но все руки не доходили. Система вентиляции у нас вытяжная, на сколько понимаю, толком именно самой аспирации нет, но установлены стружкоотсосы практически на каждый деревообрабатывающий станок. Есть-ли смысл устанавливать дополнительные, более мощные струкоотсосы или нужно уже другое оборудование?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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