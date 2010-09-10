Модернизация системы очистки воздуха для лесоперерабатывающего цеха
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Модернизация системы очистки воздуха для лесоперерабатывающего цеха
Не первый год наше предприятие занимается переработкой леса. У нас хоть и не крупное производство, но довольно разнообразное. Есть несколько небольших цехов от переработки, то есть распила на доски и бруски, но и заготовок для столярного дела. Уже давно задумываемся модернизировать систему очистки воздуха на предприятии, но все руки не доходили. Система вентиляции у нас вытяжная, на сколько понимаю, толком именно самой аспирации нет, но установлены стружкоотсосы практически на каждый деревообрабатывающий станок. Есть-ли смысл устанавливать дополнительные, более мощные струкоотсосы или нужно уже другое оборудование?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Модернизация системы очистки воздуха для лесоперерабатывающего цеха
Понятие "небольшой" цех - субъективное, как ни крути, а в проектно-монтажную фирму обязательно нужно обратиться. Сами вы не определитесь какой оборудование вам нужно, без соответствующего проекта монтаж проводить не имеет смысла. Для того чтобы понять какая именно система очистки воздуха понадобиться нужно обязательно учитывать такие факторы как оптимальные параметры воздуха, влажность и температуру, площади помещения и его планировку, количество персонала, нюансы технологии деревообработки и многое другое. Одно сказать могу точно, что стружкоотсосов недостаточно, они так сказать для "чистоты" в рабочей области деревообрабатывающего станка, а никак не помещения, и с очисткой воздуха во всем помещении они не справятся, поэтому без установки такого оборудования циклоны ЦН-11 https://7-vz.com/category/ciklony-cn-11-/ вам не обойтись. поэтому, мой вам совет, лучше обратится к проектировщикам, которые вас детально проконсультируют и поберут оптимальный вариант аспирации.
Re: Модернизация системы очистки воздуха для лесоперерабатывающего цеха
Спасибо за разъяснения, видимо, с вопросом аспирации пусть занимаются специалисты, и установка дополнительных стружкоотсосов не кажется такой уж и хорошей идей.
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
3 сообщения • Страница 1 из 1
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