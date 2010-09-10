Сообщение Rucha » Сегодня, 15:21

Есть необходимость построить книжный шкаф-библиотеку нестандартной конфигурации, с стеклянными дверцами. Дружественный мне специалист сделает всю раскладку в специальной программе, но надо будет все необходимое купить, напилить и собрать. Специалист мой, увы, далеко от Рязани, так что нужна помощь рукодельных земляков-мебельщиков. Там еще некоторая мебельная и плотницкая работа намечается - полки опять-таки нестандартные и т.д. Пожалуйста, советуйте, предлагайте контакты!