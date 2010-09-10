Стеллажи для книг на заказ - кто?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Стеллажи для книг на заказ - кто?
Есть необходимость построить книжный шкаф-библиотеку нестандартной конфигурации, с стеклянными дверцами. Дружественный мне специалист сделает всю раскладку в специальной программе, но надо будет все необходимое купить, напилить и собрать. Специалист мой, увы, далеко от Рязани, так что нужна помощь рукодельных земляков-мебельщиков. Там еще некоторая мебельная и плотницкая работа намечается - полки опять-таки нестандартные и т.д. Пожалуйста, советуйте, предлагайте контакты!
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