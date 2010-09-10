Сухуми называют зеленой столицей Абхазии , из-за того что улицы города засажены пальмами и эвкалиптами, а также вечнозел
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Сухуми называют зеленой столицей Абхазии , из-за того что улицы города засажены пальмами и эвкалиптами, а также вечнозел
Добрый день ребята. Нашла полезный портал по тематике туризма на курортах Абхазии. Сайт получил название Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/video/462-video ... ronom.html
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http://abkhazia-sait.ru/video/462-video ... ronom.html
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http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/443-naselenie-v-abhazii.html
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