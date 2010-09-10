Гегский водопад, расположенный на территории Абхазии , по праву считается чудом природы. Высота его от 55 метров до семи

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Гегский водопад, расположенный на территории Абхазии , по праву считается чудом природы. Высота его от 55 метров до семи

Сообщение abkhaziaor » 14 минут назад

Здравствуйте всем! Нашел полезный справочник по теме пляжного отдыха на курортах Абхазии! Портал называют Портал Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/priroda/

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http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/443-naselenie-v-abhazii.html
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