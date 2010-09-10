Гегский водопад, расположенный на территории Абхазии , по праву считается чудом природы. Высота его от 55 метров до семи
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Гегский водопад, расположенный на территории Абхазии , по праву считается чудом природы. Высота его от 55 метров до семи
Здравствуйте всем! Нашел полезный справочник по теме пляжного отдыха на курортах Абхазии! Портал называют Портал Абхазии!
http://abkhazia-sait.ru/priroda/
Видео: Новый Афон, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Абхазия зимой
Голубое озеро находится в Гагрском районе на берегу реки Бзыбь , на 13 километре дороги на озеро Рица . Озеро названо так, потому что оно насыщенного голубого цвета, и цвет не темнеет, и не блекн...
Абхазия, Абхазия водой, вода, Абхазии, дикий
http://abkhazia-sait.ru/priroda/
Видео: Новый Афон, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Абхазия зимой
Голубое озеро находится в Гагрском районе на берегу реки Бзыбь , на 13 километре дороги на озеро Рица . Озеро названо так, потому что оно насыщенного голубого цвета, и цвет не темнеет, и не блекн...
Абхазия, Абхазия водой, вода, Абхазии, дикий
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/443-naselenie-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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