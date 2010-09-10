Сообщение abkhaziaor » 14 минут назад

Здравствуйте всем! Нашел полезный справочник по теме пляжного отдыха на курортах Абхазии! Портал называют Портал Абхазии!Абхазия зимойГолубое озеро находится в Гагрском районе на берегу реки Бзыбь , на 13 километре дороги на озеро Рица . Озеро названо так, потому что оно насыщенного голубого цвета, и цвет не темнеет, и не блекн...Абхазия, Абхазия водой, вода, Абхазии, дикий