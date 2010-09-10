Видео: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха
Привет всем! Нашла лечебный справочник по теме поездок в Абхазии! Сайт называется Сайт Абхазии!
http://abkhazia-sait.ru/video/
Развлечения в Абхазии
Абхазия райская страна с богатой историей, самобытной культурой и сказочной природой. Каждый человек мечтает отдохнуть здесь на берегу моря в окружении семьи и друзей. Здесь можно отдохнуть с раз...
Курорт Очамчира расположен на самом юге Абхазии . Уникальный уголок природы восхищает своими галечными пляжами , растянувшимися на десятки километров. Кое-где в окрестностях Очамчира сохранились...
Сухуми расположен на берегу Черного моря и является отличным местом для того чтобы провести отпуск как одному, так и с семьёй. Субтропический влажный климат позволяет расслабиться и укрепить здор...
http://abkhazia-sait.ru/video/
Развлечения в Абхазии
Абхазия райская страна с богатой историей, самобытной культурой и сказочной природой. Каждый человек мечтает отдохнуть здесь на берегу моря в окружении семьи и друзей. Здесь можно отдохнуть с раз...
Курорт Очамчира расположен на самом юге Абхазии . Уникальный уголок природы восхищает своими галечными пляжами , растянувшимися на десятки километров. Кое-где в окрестностях Очамчира сохранились...
Сухуми расположен на берегу Черного моря и является отличным местом для того чтобы провести отпуск как одному, так и с семьёй. Субтропический влажный климат позволяет расслабиться и укрепить здор...
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-informacija/443-naselenie-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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