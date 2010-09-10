Река Юпшара является единственной дочерью озера Рица . Принадлежит к бассейну реки Бзыбь . Протяженность реки Юпшара две

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Река Юпшара является единственной дочерью озера Рица . Принадлежит к бассейну реки Бзыбь . Протяженность реки Юпшара две

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 18:52

Привет друзья! Нашла отличный справочник по тематике здоровья в Абхазии. Сайт называется Портал Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/465-video ... ml#comment

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http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
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