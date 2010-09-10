Море в Гагре
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Море в Гагре
Привет всем! Отыскал полезный справочник по теме здоровья в Абхазии. Портал называется Портал Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Абхазия в мае
Абхазия весной
Долгое время основой экономики Абхазии был туристический бизнес. Треть поступлений в бюджет республики происходит именно от туризма. Это и понятно, расположенные в прибрежной зоне отели, пансиона...
Цандрипш, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, воздух, воздуха съемка, воздуха съемка дроном, дроном
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Абхазия в мае
Абхазия весной
Долгое время основой экономики Абхазии был туристический бизнес. Треть поступлений в бюджет республики происходит именно от туризма. Это и понятно, расположенные в прибрежной зоне отели, пансиона...
Цандрипш, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, воздух, воздуха съемка, воздуха съемка дроном, дроном
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 1 гость