Море в Гагре

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Море в Гагре

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 18:58

Привет всем! Отыскал полезный справочник по теме здоровья в Абхазии. Портал называется Портал Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

Абхазия в мае

Абхазия весной
Долгое время основой экономики Абхазии был туристический бизнес. Треть поступлений в бюджет республики происходит именно от туризма. Это и понятно, расположенные в прибрежной зоне отели, пансиона...
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http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
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