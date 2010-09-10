Абхазии, заповедник, редкий, Абхазия, Видео, озеро, растение, Бзыбь
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Абхазии, заповедник, редкий, Абхазия, Видео, озеро, растение, Бзыбь
Здравствуйте дорогие:) Нашла полезный справочник на тему пляжного отдыха на курортах Абхазии. Портал получил имя Портал Абхазии!
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... ml#comment
Обзор курорта Новый Афон
Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...
В 1992 году между руководством Абхазии и Грузии возникли разногласия по поводу территориального деления и статуса республики. Грузия настаивала на том, что Абхазия должна быть в составе Грузии, а...
Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... ml#comment
Обзор курорта Новый Афон
Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...
В 1992 году между руководством Абхазии и Грузии возникли разногласия по поводу территориального деления и статуса республики. Грузия настаивала на том, что Абхазия должна быть в составе Грузии, а...
Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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