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Здравствуйте дорогие:) Нашла полезный справочник на тему пляжного отдыха на курортах Абхазии. Портал получил имя Портал Абхазии!Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...В 1992 году между руководством Абхазии и Грузии возникли разногласия по поводу территориального деления и статуса республики. Грузия настаивала на том, что Абхазия должна быть в составе Грузии, а...Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица