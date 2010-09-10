Абхазии, заповедник, редкий, Абхазия, Видео, озеро, растение, Бзыбь

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Абхазии, заповедник, редкий, Абхазия, Видео, озеро, растение, Бзыбь

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 19:06

Здравствуйте дорогие:) Нашла полезный справочник на тему пляжного отдыха на курортах Абхазии. Портал получил имя Портал Абхазии!

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http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... ml#comment

Обзор курорта Новый Афон

Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...
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Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
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