Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 19:21

Добрый день ребята. Нашла отличный сайт по тематике пляжного отдыха на побережьи Абхазии! Портал получил название Сайт Абхазии!Развлечения в АбхазииУстье ЮпшарыОбзор, экскурсия и прогулка по столице Абхазии - городу Сухум, он же Сухуми или Акуа. Мы увидим набережную Диоскуры, набережную Махаджиров, Колоннаду, театры, фонтаны, парки, Ботанический сад, об...