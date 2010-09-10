Абхазия небольшая страна, после грузино - абхазской войны население её снизилось ровно наполовину. По данным переписи на

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Абхазия небольшая страна, после грузино - абхазской войны население её снизилось ровно наполовину. По данным переписи на

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 19:21

Добрый день ребята. Нашла отличный сайт по тематике пляжного отдыха на побережьи Абхазии! Портал получил название Сайт Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/kultura/434-abhazskie-sela.html

Вид с воздуха популярного абхазского курорта Гагра. На видео запечатлены Кавказские горы, Черное море, песчаный и галечный пляж, леса и постройки...

Развлечения в Абхазии
Устье Юпшары
Обзор, экскурсия и прогулка по столице Абхазии - городу Сухум, он же Сухуми или Акуа. Мы увидим набережную Диоскуры, набережную Махаджиров, Колоннаду, театры, фонтаны, парки, Ботанический сад, об...
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
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