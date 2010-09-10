Видео: Взял и поехал! Цандрипш, Абхазия
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео: Взял и поехал! Цандрипш, Абхазия
Добрый день ребята:) Отыскал помогающий сайт по тематике путешествий в Абхазии. Портал получил имя Портал Абхазии!
http://abkhazia-sait.ru/priroda/
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Горное озеро Рица , поистине жемчужина Абхазии . Вокруг этого чистейшего и прекрасного озера сегодня образован Рицинский национальный парк. Экскурсии на озеро проводятся постоянно. Дорога до озер...
http://abkhazia-sait.ru/priroda/
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Горное озеро Рица , поистине жемчужина Абхазии . Вокруг этого чистейшего и прекрасного озера сегодня образован Рицинский национальный парк. Экскурсии на озеро проводятся постоянно. Дорога до озер...
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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