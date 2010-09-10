Видео: Взял и поехал! Цандрипш, Абхазия

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Видео: Взял и поехал! Цандрипш, Абхазия

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 19:39

Добрый день ребята:) Отыскал помогающий сайт по тематике путешествий в Абхазии. Портал получил имя Портал Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/priroda/

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Горное озеро Рица , поистине жемчужина Абхазии . Вокруг этого чистейшего и прекрасного озера сегодня образован Рицинский национальный парк. Экскурсии на озеро проводятся постоянно. Дорога до озер...
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
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