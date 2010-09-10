Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 19:39

Добрый день ребята:) Отыскал помогающий сайт по тематике путешествий в Абхазии. Портал получил имя Портал Абхазии!сесть, Абхазии, Абхазии Абхазия, Абхазия, Видео, Видео Абхазии, Видео Абхазии Абхазиявоздух, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, Афон, Афон Абхазия, Афон Абхазия воздуха, воздуха съемкаГорное озеро Рица , поистине жемчужина Абхазии . Вокруг этого чистейшего и прекрасного озера сегодня образован Рицинский национальный парк. Экскурсии на озеро проводятся постоянно. Дорога до озер...