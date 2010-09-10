Цандрипш, город, экскурсия абхазскому городу, Абхазии, Абхазия, абхазский

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Цандрипш, город, экскурсия абхазскому городу, Абхазии, Абхазия, абхазский

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 19:47

Привет друзья! Увидел лечебный сайт на тему путешествий в Абхазских гор! Сайт называют Портал Абхазии.

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http://abkhazia-sait.ru/obzor-kurortov/ ... uhumi.html

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В 1992 году между руководством Абхазии и Грузии возникли разногласия по поводу территориального деления и статуса республики. Грузия настаивала на том, что Абхазия должна быть в составе Грузии, а...
Абхазская инфраструктура с каждым годом развивается, повышается сервис, улучшаются пляжи . Для тех туристов кто выбирает для проживания пансионаты , открывается выбор. Можно подобрать пансионат с...
Абхазия пополняет бюджет страны за счет курортных зон отдыха. Пляжи Абхазии пользуются огромным спросом у туристов из ближайших стран и дальнего зарубежья, а так же России. Кавказские горы отступ...
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
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