Видео: Взял и Поехал! Гагра, Абхазия. Обзор курорта

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Видео: Взял и Поехал! Гагра, Абхазия. Обзор курорта

Сообщение abkhaziaor » 57 минут назад

Привет всем:) Нашел лечебный портал по теме здоровья на побережьи Абхазии! Сайт получил имя Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375- ... hazii.html

Абхазия в советское время

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http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
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