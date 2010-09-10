Видео: Взял и Поехал! Гагра, Абхазия. Обзор курорта
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео: Взял и Поехал! Гагра, Абхазия. Обзор курорта
Привет всем:) Нашел лечебный портал по теме здоровья на побережьи Абхазии! Сайт получил имя Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375- ... hazii.html
Абхазия в советское время
Видео из Абхазии: Мини-зоопарк в Гагре, Абхазия. Пеликан жжот! Описание видео : Обзор небольшого зверинца в курортном городе Гагра в Абхазии. Здесь есть медведи, обезьяны, лисы, множество птиц и...
Связь и интернет в Абхазии
Видео: Новый Афон, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375- ... hazii.html
Абхазия в советское время
Видео из Абхазии: Мини-зоопарк в Гагре, Абхазия. Пеликан жжот! Описание видео : Обзор небольшого зверинца в курортном городе Гагра в Абхазии. Здесь есть медведи, обезьяны, лисы, множество птиц и...
Связь и интернет в Абхазии
Видео: Новый Афон, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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