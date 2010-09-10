Видео: Сухум, Абхазия. Обзор города

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Видео: Сухум, Абхазия. Обзор города

Сообщение abkhaziaor » 51 минуту назад

Здравствуйте ребята:) Нашел полезный сайт по тематике отпуска в Абхазских гор! Сайт получил название Портал Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/4 ... hazii.html

Сайт, посвященный Абхазии. Обзор курортов Гагра, Сухум, Пицунда, Новый Афон. Летний отдых на море, цены, видео, пансионаты и частный сектор

Религии Абхазии
Российская военная база в Абхазии
Пансионат Мюссера расположен в Пицундо -Мюссерском заповеднике . Комфортабельный дом отдыха способный вместить за раз 300 человек. Пляж песчано - галечный расположен в 50 метрах от шестнадцатиэта...
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
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