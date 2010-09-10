Сообщение abkhaziaor » 51 минуту назад

Здравствуйте ребята:) Нашел полезный сайт по тематике отпуска в Абхазских гор! Сайт получил название Портал Абхазии.Религии АбхазииРоссийская военная база в АбхазииПансионат Мюссера расположен в Пицундо -Мюссерском заповеднике . Комфортабельный дом отдыха способный вместить за раз 300 человек. Пляж песчано - галечный расположен в 50 метрах от шестнадцатиэта...