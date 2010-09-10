Видео: Сухум, Абхазия. Обзор города
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео: Сухум, Абхазия. Обзор города
Здравствуйте ребята:) Нашел полезный сайт по тематике отпуска в Абхазских гор! Сайт получил название Портал Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/4 ... hazii.html
Сайт, посвященный Абхазии. Обзор курортов Гагра, Сухум, Пицунда, Новый Афон. Летний отдых на море, цены, видео, пансионаты и частный сектор
Религии Абхазии
Российская военная база в Абхазии
Пансионат Мюссера расположен в Пицундо -Мюссерском заповеднике . Комфортабельный дом отдыха способный вместить за раз 300 человек. Пляж песчано - галечный расположен в 50 метрах от шестнадцатиэта...
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/4 ... hazii.html
Сайт, посвященный Абхазии. Обзор курортов Гагра, Сухум, Пицунда, Новый Афон. Летний отдых на море, цены, видео, пансионаты и частный сектор
Религии Абхазии
Российская военная база в Абхазии
Пансионат Мюссера расположен в Пицундо -Мюссерском заповеднике . Комфортабельный дом отдыха способный вместить за раз 300 человек. Пляж песчано - галечный расположен в 50 метрах от шестнадцатиэта...
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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