Афон, курорт, новый, Новый Афон, Афона, время, гостиница

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Афон, курорт, новый, Новый Афон, Афона, время, гостиница

Сообщение abkhaziaor » 44 минуты назад

Здравствуйте ребята:) Отыскал помогающий справочник по теме поездок на побережьи Абхазских гор! Сайт называют Портал Абхазии.

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http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

На побережье Черного моря, в тихой абхазской бухте находится чудесный городок Гагра, окруженный теплым морем , и сосновыми зарослями. Гагра славится чудом природы под названием Белые скалы . Так...

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http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
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