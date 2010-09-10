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Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Афон, курорт, новый, Новый Афон, Афона, время, гостиница
Здравствуйте ребята:) Отыскал помогающий справочник по теме поездок на побережьи Абхазских гор! Сайт называют Портал Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
На побережье Черного моря, в тихой абхазской бухте находится чудесный городок Гагра, окруженный теплым морем , и сосновыми зарослями. Гагра славится чудом природы под названием Белые скалы . Так...
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http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
На побережье Черного моря, в тихой абхазской бухте находится чудесный городок Гагра, окруженный теплым морем , и сосновыми зарослями. Гагра славится чудом природы под названием Белые скалы . Так...
Абхазии, война, Грузии, Война Абхазии, год, республика
Экономика Абхазии
Абхазии, рубль, валюта, деньга, Валюта деньги, Валюта деньги Абхазии, деньги Абхазии, есть
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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