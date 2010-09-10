Сообщение abkhaziaor » 37 минут назад

Добрый день дорогие:) Нашла помогающий сайт на тему поездок в Абхазских гор! Сайт получил имя Портал Абхазии![img]http://www.tppra.org/sites/default/files/styles/flexslider_full/public/news/torgpredstvorf.jpg?itok\x3dPeZLdDoH\x26slideshow\x3dtrue\x26slideshowAuto\x3dfalse\x26slideshowSpeed\x3d4000\x26speed\x3d350\x26transition\x3delastic[/img]Абхазии, отдых, активный, Активный отдых Абхазии, гора, горный, Абхазия, Активный отдыхГегский водопад, расположенный на территории Абхазии , по праву считается чудом природы. Высота его от 55 метров до семидесяти, точно не известно. Но даже если взять его минимальную высоту, и тол...Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...