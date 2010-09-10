Обзор находящегося в районе Гагры курорта Пицунда. Прогулка по пляжам и сосновая роща. Пицунда - один из самых популярны
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Обзор находящегося в районе Гагры курорта Пицунда. Прогулка по пляжам и сосновая роща. Пицунда - один из самых популярны
Добрый день дорогие:) Нашла помогающий сайт на тему поездок в Абхазских гор! Сайт получил имя Портал Абхазии!
[img]http://www.tppra.org/sites/default/files/styles/flexslider_full/public/news/torgpredstvorf.jpg?itok\x3dPeZLdDoH\x26slideshow\x3dtrue\x26slideshowAuto\x3dfalse\x26slideshowSpeed\x3d4000\x26speed\x3d350\x26transition\x3delastic[/img]
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/374- ... chnik.html
Видео из Абхазии: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица Описание видео : Красивый вид с воздуха на голубое озеро и реку Бзыбь Съемка дроном в каньоне реки Бзыбь в...
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Гегский водопад, расположенный на территории Абхазии , по праву считается чудом природы. Высота его от 55 метров до семидесяти, точно не известно. Но даже если взять его минимальную высоту, и тол...
Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...
[img]http://www.tppra.org/sites/default/files/styles/flexslider_full/public/news/torgpredstvorf.jpg?itok\x3dPeZLdDoH\x26slideshow\x3dtrue\x26slideshowAuto\x3dfalse\x26slideshowSpeed\x3d4000\x26speed\x3d350\x26transition\x3delastic[/img]
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/374- ... chnik.html
Видео из Абхазии: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица Описание видео : Красивый вид с воздуха на голубое озеро и реку Бзыбь Съемка дроном в каньоне реки Бзыбь в...
Абхазии, отдых, активный, Активный отдых Абхазии, гора, горный, Абхазия, Активный отдых
Гегский водопад, расположенный на территории Абхазии , по праву считается чудом природы. Высота его от 55 метров до семидесяти, точно не известно. Но даже если взять его минимальную высоту, и тол...
Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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