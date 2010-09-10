население, Абхазии, абхазский, абхаз, Большая часть, больший, исповедовать, Население Абхазии

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

население, Абхазии, абхазский, абхаз, Большая часть, больший, исповедовать, Население Абхазии

Сообщение abkhaziaor » 30 минут назад

Привет ребята. Нашел полезный сайт по теме туризма на побережьи Абхазских гор. Сайт называют Портал Абхазии!

[img]https://static1.squarespace.com/static/517ad81fe4b0ab81ac8e2b04/t/564f4af5e4b0316b08078337/1448037136397/07.jpg?format\x3d1500w[/img]
http://abkhazia-sait.ru/kultura/432-abh ... dicii.html

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Обзор поездки на дачу Сталина в Холодной речке
Видео: Сухум, Абхазия. Обзор города
Видео: Взял и поехал! Цандрипш, Абхазия
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
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